Calciomercato Milan – N’Dicka, il Diavolo fiuta l’affarone: le ultime

Ultimi giorni di calciomercato, il Milan cerca un difensore ed Evan N'Dicka potrebbe essere la mossa a sorpresa del club di Via Aldo Rossi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Evan N'Dicka, classe 1999, difensore centrale franco-camerunense di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Potrebbe, infatti, essere lui alla fine il prescelto dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la difesa di mister Stefano Pioli con un potenziale titolare.

Il contratto di N'Dicka con l'Eintracht scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Pertanto, questo è il suo ultimo anno a Francoforte: il suo quinquennio in Bundesliga si potrebbe concludere con un addio a parametro zero. A meno che il club tedesco non cambi strategia ragionando su una cessione immediata del giocatore per monetizzare.

Calciomercato Milan: opzione N'Dicka per la retroguardia

In tal caso, il Milan sarebbe chiamato a derogare dall'idea di fare operazioni soltanto con la formula del prestito dopo il ricco investimento (35 milioni di euro bonus inclusi) per Charles De Ketelaere. N'Dicka arriverebbe a titolo definitivo, in quel caso (unica modalità possibile per l'affare), ma a prezzo di saldo.

Secondo il 'CorSport' a N'Dicka piace la destinazione Milan già in questo calciomercato estivo anche se, al momento, l'ex difensore dell'Auxerre preferirebbe sfruttare lo status da svincolato tra poco più di dieci mesi. Anche perché bisogna considerare che in questa stagione, grazie alla vittoria dell'ultima edizione dell'Europa League, l'Eintracht farà la Champions League proprio come il Milan.

A due settimane dalla chiusura del mercato, dunque, N'Dicka deve capire cosa vuole fare: restare in Germania ancora per un po' o accettare la possibilità di trasferirsi subito al Milan. Per lui si sta muovendo direttamente Maldini, il quale, però, difficilmente andrebbe oltre i 10 milioni di euro come proposta per acquistarlo subito. Il tesoretto che rimane va gestito e al Diavolo serve anche un centrocampista.