Calciomercato Milan – Napoli, ufficiale l’acquisto di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ritorno tanto atteso non c’è stato. Tiemouè Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli. Accostato al Milan praticamente per l’intero mercato, il francese ha deciso di accettare l’offerta di De Laurentiis. Il club partenopeo ha depositato pochi minuti il contratto del centrocampista in Lega Calcio.

Bakayoko torna dunque in Serie A e sarà allenato nuovamente da Gennaro Gattuso, che lo riabbraccerà dopo l’esperienza al Milan. Tra i due c’è stato qualche screzio in passato, ma l’ex Monaco sarà probabilmente un giocatore chiave nel nuovo 4-2-3-1 ideato dal tecnico dopo l’arrivo di Osimhen.

