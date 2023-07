Calciomercato Milan – Musah dinamismo per Stefano Pioli

Calciomercato Milan, si cerca Musah

Il Milan, si legge, gradirebbe aggiungere anche il dinamismo di Yunus Musah del Valencia. I rossoneri avrebbero informato il club spagnolo della volontà di entrare in trattative per prendere il centrocampista classe 2002, scuola Arsenal, ma con passaporto italiano oltre a quelli statunitense, britannico e ghanese. Il Valencia, che ha necessità di fare cassa, avrebbe fissato un prezzo tra i 25 e i 30 milioni, ma sa bene che per vendere Musah dovrà giocoforza andare anche incontro sia alla volontà del giocatore, che è quella di trasferirsi al Milan, sia alla proposta che gli verrà sottoposta da Furlani e Moncada. LEGGI ANCHE: Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo. Mercato Milan, le ultime di oggi