Calciomercato Milan – Da Botman a Lang: le mosse di Maldini e Massara

Paolo Maldini e Frederic Massara condurranno il calciomercato estivo del Milan non appena rinnovato il contratto. Ecco le loro intenzioni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come Paolo Maldini e Frederic Massara siano in procinto di prolungare il loro contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, con il club di Via Aldo Rossi. Una volta apposto la loro firma sui nuovi accordi, il mercato del Diavolo subirà un'accelerata.

Calciomercato Milan, Maldini e Massara puntano nomi grossi

La 'rosea' ha ricordato come il Diavolo debba prendere almeno quattro giocatori. Nella fattispecie, un difensore centrale, un centrocampista, un attaccante esterno destro ed un trequartista. A questi si aggiungerà Divock Origi, centravanti per cui c'è già un accordo totale e che sarà a Milano tra lunedì e martedì prossimo per le visite mediche con i rossoneri.

Quindi, il quotidiano sportivo nazionale ha fatto le sue previsioni sulle mosse di calciomercato che Maldini e Massara faranno per il Milan. In difesa, è partita aperta con il Newcastle per Sven Botman: dopo sei mesi di trattative, ora è tempo di decidere se provare a chiudere per l'olandese oppure se utilizzare altrove il budget a disposizione.

A centrocampo, partita in salita per Renato Sanches, che aveva un principio di accordo con il Milan. Per la 'rosea', ora, è decisamente favorito il PSG nella corsa al portoghese. Partita affascinante, invece, quella per il belga Charles De Ketelaere: perfetto per un Milan giovane e ambizioso. Forse, però, è troppo caro.

Al contrario, invece, di Hamed Junior Traore, che può lasciare il Sassuolo per 25 milioni di euro o poco più. Infine, Noa Lang. Forse più di tutti vuole andare al Milan ed il Milan è disposto ad aspettarlo. Vedremo se l'olandese, dalle grandi doti tecniche e dalla straripante personalità, si unirà al Diavolo di Stefano Pioli in questa stagione. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>