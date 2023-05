Morata: “Milan e Juventus nel mio futuro? Non so nulla, ma …”

Álvaro Morata , attaccante dell' Atlético Madrid ed ex centravanti della Juventus , è stato spesso accostato al Milan dai 'rumors' di calciomercato dell'ultimo periodo. L'attaccante iberico, classe 1992 , ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' oggi in edicola per parlare di Siviglia-Juventus , semifinale di ritorno di Europa League in programma domani sera alle ore 21:00 allo stadio 'Ramón Sánchez Pizjuán'. Per l'occasione, però, Morata ha anche commentato le indiscrezioni sul suo futuro professionale.

Milan, le parole di Morata sulla prossima stagione

"Milan e Juventus nel mio futuro? Ma io giuro che non ho sentito nulla di queste cose - ha spiegato Morata -. Ho un contratto che mi lega all'Atlético Madrid fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente. Almeno per ora. Poi si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato …. Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, io al momento non ne so proprio nulla".