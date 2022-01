Calciomercato Milan – Domani incontro con il Monaco per Pellegri | News

E' previsto per domani un incontro tra il Milan e il Monaco per il riscatto anticipato di Pietro Pellegri: il punto sulla trattativa

Pietro Pellegri, molto probabilmente, diventerà presto un calciatore del Milan a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, è in programma domani un incontro tra il Milan e il Monaco per anticipare il riscatto. I rossoneri sono pronti ad offrire 4 milioni di euro a fronte dei 6 milioni più uno di bonus pattuiti in estate. Il Torino aspetta, e spera, che la trattativa vada a buon fine. Se così fosse, il classe 2001 verrà girato in prestito ai granata.