Calciomercato Milan – Occhi su Molina dell’Udinese: ecco quanto costa

Il Milan guarda già al calciomercato estivo e, fra i vari nomi di interesse, ci sarebbe anche quello di Nahuel Molina, terzino dell'Udinese

La dirigenza del Milan sta già iniziando a lavorare sotto traccia per quanto riguarda la finestra di calciomercato estiva. Oltre ai vari Sven Botman , Renato Sanches e Andrea Belotti , i rossoneri stanno valutando anche la questione legata ad alcuni riscatti, come quello di Alessandro Florenzi .

Nel caso in cui non si riuscisse a trovare una quadra, il diavolo avrebbe già messo gli occhi su NahuelMolina, terzino destro dell'Udinese autore di quattro gol e tre assist fino ad ora. Il giocatore potrebbe arrivare per 10milioni di euro. Le Top News di oggi sul Milan: novità positive su Zlatan Ibrahimovic, Andrea Belotti si allontana?