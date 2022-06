Mercato Milan – Sfuma un obiettivo: Ali Cho verso la Real Sociedad

La Real Sociedad è vicinissima all'acquisto dell'attaccante classe 2004 dell'Angers Mohamed-Ali Cho. Per il 'Diario Vasco', il club spagnolo è disposto ad investire circa 12 milioni di euro per bruciare la concorrenza di Milan e RB Lipsia. I rossoneri, in particolare, l'avevano seguito un annetto fa.