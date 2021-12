Calciomercato Milan – Milenkovic, la richiesta della Fiorentina

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Milenkovic resta nel mirino del club rossonero, ma la Fiorentina spara alto

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è stato già accostato al club rossonero in passato, ma anche in questo caso non sarà facile arrivarci, almeno per quanto riguarda gennaio. Come viene riportato da Tuttosport, infatti, la viola chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il serbo. Considerando la scadenza del contratto nel 2023, il Milan non ha intenzione di spendere tale cifra, soprattutto nella sessione di gennaio. Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.