Calciomercato Milan – Milenkovic è il primo nome per la difesa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic, secondo il Corriere della Sera, è il primo obiettivo per la difesa rossonera

Il Milan sul calciomercato pensa a un difensore per sostituire Simon Kjaer, che sarà out per tutta la stagione. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, Nikola Milenkovic sarebbe in pole position. Non è la prima volta che il serbo viene accostato al Milan, ma questa potrebbe essere la volta buona. Pioli conosce bene il difensore, avendolo avuto già a Firenze, e dunque sarebbe ben felice di tornare a lavorare con lui. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming