Calciomercato Milan – Terzino destro, Mazraoui ‘insidia’ Florenzi

Il calciomercato del Milan vedrà per forza di cose i rossoneri impegnati sul fronte difensivo, con Noussair Mazraoui che interessa parecchio

Il reparto difensivo del Milan verrà rinforzato nella prossima finestra di calciomercato , e non solo per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, a Milanello potrebbe arrivare anche un terzino destro in alternativa a Davide Calabria .

In alternativa, piace e non poco il nome di Noussair Mazraoui, in scadenza di contratto con l'Ajax e pronto ad una nuova avventura. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>