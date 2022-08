Calciomercato Milan – Centrocampo, Matar Sarr primo nome sulla lista

Pape Matar Sarr sarebbe diventato il primo obiettivo del Milan in questo calciomercato estivo. Il giocatore è in uscita dal Tottenham

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come il nome di Pape Matar Sarr, classe 2002, centrocampista in uscita dal Tottenham, sia diventato il primo sulla lista rossonera dei potenziali acquisti per la mediana. Dopo che, ovviamente, sono saltati nell'ordine Carney Chukwuemeka e Renato Sanches, che finiranno a Chelsea e PSG.

Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Matar Sarr

Matar Sarr viene visto dal Milan come un ottimo rinforzo, ma il Diavolo vorrebbe lavorare su una formula che gli consenta, poi, in futuro, di avere il controllo sul cartellino del giocatore. Il club di Via Aldo Rossi non ama, infatti, prendere calciatori in prestito secco, valorizzarli per poi vederli tornare alla casa madre senza possibilità di riscattarli.

Pape Matar Sarr (centrocampista Tottenham), obiettivo di calciomercato del Milan | AC Milan News (Official Pape Matar Sarr Instagram account)

Fabio Paratici, dirigente degli 'Spurs', ha aperto alla formula del prestito, ma ritiene che il senegalese possa essere importante in futuro per la squadra londinese.