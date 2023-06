Nell'ultima stagione ha segnato un gol ogni due partite

Al Milan, per il calciomercato estivo, piace Marcus Thuram, classe 1997, che è reduce da una stagione con 16 gol in 32 partite in Germania con il Borussia Mönchengladbach. Lascerà i 'Fohlen' a parametro zero. Affinché, però, il figlio i Lilian arrivi in Italia e al Milan da svincolato, va battuta la concorrenza - forte - del PSG. "Non vuole restare": un big spaventa il Milan >>>