Calciomercato Milan – Marchetti: “Colombo verso la Spal. Su Pobega…”

Luca Marchetti ha parlato delle mosse di calciomercato in uscita del Milan. Novità su Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega. Questo uno stralcio dell'editoriale dell'esperto di mercato, apparso su 'TMW': "Il Milan sta per chiudere in queste ore il trasferimento di Colombo alla Spal. Lo Spezia ha ripreso i contatti con il Milan per parlare del futuro di Pobega: lo rivorrebbe in prestito, ma il Milan ancora non ha deciso se cederlo con questa formula o meno". Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.