Calciomercato Milan – Manchester Utd su Bennacer: pronti 50 milioni

Il Manchester United è interessato al centrocampista del Milan Ismael Bennacer ed è disposto a pagare la sua clausola rescissoria da 50 milioni . Il centrocampista algerino, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto. La questione era considerata chiusa dai rossoneri, che avevano raggiunto un principio di accordo con il 24enne centrocampista centrale per un nuovo contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2027 . Tuttavia, sono passati molti mesi e l'algerino non ha messo nero su bianco.

Con il suo contratto in scadenza tra due anni altri club hanno iniziato a muoversi. Secondo quanto riportato dall'Algeria, il Manchester United sarebbe parecchio interessato a Ismael Bennacer. I Red Devils stanno tentando di ricostruire la propria squadra con elementi giovani e talentuosi per provare a mettersi al passo con Manchester City e Liverpool, decisamente superiori nelle ultime stagioni. Il nuovo allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha Bennacer nella sua lista di obiettivi per migliorare il centrocampo.

Il club di Premier League offre Victor Lindelof al Milan più contanti. Gli inglesi sono consapevoli che il Milan sta tentando di ingaggiare un nuovo difensore quest'estate, ma Lindelof non è un nome che interessa al momento. Sven Botman è il profilo in cima alla lista per i rossoneri. Ma le voci dall'Algeria dicono che il Manchester United è anche disposto a pagare la clausola rescissoria di Bennacer di 50 milioni di euro, valida solo per i club stranieri. Il Milan non vorrebbe privarsi del centrocampista, determinante per la vittoria dello scudetto rossonero. Ma la situazione contrattuale mette tutto in discussione.