Calciomercato Milan – Maldini e Massara insistono per Junior Firpo

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Sky Sport Maldini e Massara continuano a insistere per Junior Firpo

Il Milan continua a seguire con molto interesse Junior Firpo, terzino del Barcellona. Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti: "Il Milan sta continuando a seguire con attenzione Firpo, terzino sinistro molto forte. Il Milan lo aveva già seguito a gennaio, ma non arrivò perché gli stava nascendo un figlio e difficilmente in 4 mesi poteva impensierire Theo Hernandez. Ora, con il bambino già nato e con una stagione intera davanti con la Champions League, l’affare si potrebbe fare. I rossoneri lo vogliono in prestito". Milan, ansia per Ibrahimovic: ecco come sta l'attaccante svedese >>>