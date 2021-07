Calciomercato Milan – Maldini e Massara chiudono per Cuenca

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara stanno ultimando l'acquisto di Hugo Cuenca dal Capiatá

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, stanno lavorando anche per il calciomercato futuro, in prospettiva. Direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, infatti, stanno ultimando l'acquisto di Hugo Cuenca.