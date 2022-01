Calciomercato Milan – Lucca, il Sassuolo ci prova per l’attaccante

Le ultime news sul calciomercato del Milan: piace Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, ma il Sassuolo sarebbe molto interessato al giocatore

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Lorenzo Lucca, ma arrivarci non sarà facile. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Sassuolo sarebbe fortemente interessato all'attaccante del Pisa. Al momento non c'è ancora stata un'offerta ufficiale, ma è previsto un incontro tra i due club per iniziare la trattativa. La richiesta del Pisa attualmente è di 15 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.