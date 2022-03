Calciomercato Milan – Longoni: “Non solo Belotti, occhi su Icardi”

Il Milan opererà sul calciomercato in attacco. Andrea Longoni ha parlato di Andrea Belotti e Mauro Icardi, due obiettivi rossoneri per giugno

Il calciomercato del Milan vedrà tante operazioni in entrata ed altrettante in uscita, probabilmente in tutte le zone del campo. Uno dei reparti che deve essere migliorato, quantomeno a livello numerico, è quello offensivo, dove Giroud ed Ibrahimovic non possono reggere l'intera stagione.