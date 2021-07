Calciomercato Milan – Longoni: “Berardi libera Ziyech per i rossoneri?”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech potrebbe essere 'liberato' per il Diavolo con l'aiuto di Domenico Berardi. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato vorrebbe prendere Hakim Ziyech dal Chelsea. E potrebbe essere 'aiutato', nella sua missione, da un alleato inaspettato: Domenico Berardi. È quanto sostenuto dal collega Andrea Longoni, questa mattina, nel video pubblicato su 'MilanHello', un canale 'YouTube' che tratta il Milan a 360°, sempre informato sulle vicende rossonere.

Andiamo con ordine. Il Milan, come noto, ha inserito anche Domenico Berardi nella lista dei suoi potenziali acquisti estivi. Non è un mistero, infatti, di come i rossoneri stiano cercando un esterno destro offensivo che garantisca più gol e più assist di Alexis Saelemaekers.

La valutazione che, però, il Sassuolo fa di Berardi è più meno alla stregua di quella fatta per Manuel Locatelli, in procinto di passare alla Juventus, ovvero 40 milioni di euro. A quelle cifre il Diavolo non arriva. Pertanto è probabile che, in caso di cessione, Berardi possa fare i bagagli in direzione di un mercato più ricco come quello della Premier League inglese.

Secondo Longoni una della società d'Oltremanica ad aver manifestato maggior interesse per Berardi è il Chelsea di Thomas Tuchel. I Campioni d'Europa in carica vogliono fare qualche colpo di mercato: in attacco trattano, per esempio, Romelu Lukaku ed Erling Haaland. In Berardi vedono un ottimo innesto sull'esterno.

Qualora, dunque, Berardi partisse alla volta di Londra, ecco che il Milan potrebbe ad ogni modo ricavarne un vantaggio importante. Perché, a quel punto, il Chelsea potrebbe liberare Ziyech, che i rossoneri hanno sempre in mente di portare in Italia, magari a cifre e formule più consone a quelle che sono le volontà e le disponibilità del Milan.

L'ingaggio del fantasista marocchino, di passaporto olandese, è vero, è alto. Ma se il Chelsea, così come vorrebbe il Diavolo, aprisse alla possibilità di una cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, il Milan sarebbe pronto a fare uno sforzo accogliendo in organico Ziyech. Un rinforzo di assoluta qualità per la Champions League. Milan, ha parlato Pioli: la sua opinione su Ibra, Kjaer e non soltanto >>>