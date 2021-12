Calciomercato Milan – Longari: “Anche i rossoneri in pressing su Muriel”

Secondo Gianluigi Longari, noto giornalista, anche il Milan sarebbe sulle tracce dell'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel

Manca poco all'inizio della finestra invernale di mercato, e il Milan dovrà quantomeno rinforzare il reparto difensivo a causa dell'infortunio di Simon Kjaer. La dirigenza di via Aldo Rossi, considerate le numerose indisponibilità riscontrate in questi mesi, potrebbe anche puntellare i reparti di centrocampo e attacco. Proprio su quest'ultimo, Gianluigi Longari fa sapere attraverso il suo profilo Twitter che i rossoneri sarebbero sulle tracce di Luis Muriel. "Anche il Milan è in pressing su Muriel. Per ora non ci sono margini per una partenza ma va seguita. Per il resto i rossoneri cercano un difensore e un esterno se Castillejo (piace al Genoa e in Spagna) partisse", queste le sue parole. Sull'attaccante colombiano, oltre ai rossoneri, c'è anche la Juventus. Calciomercato Milan, primi contatti tra l'Empoli e Andrea Conti.