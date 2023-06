Calciomercato Milan – Loftus-Cheek, ecco le cifre del suo contratto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ruben Loftus-Cheek, colpo di calciomercato del Milan, vivrà oggi la sua prima giornata da giocatore rossonero. Il centrocampista inglese, classe 1996, è costato circa 20 milioni di euro al Diavolo: l'ultima volta che il Milan si era ritrovato davanti Loftus-Cheek, nel doppio confronto contro il Chelsea in Champions League, era finita malissimo. Il club di Via Aldo Rossi, dunque, ha pensato al prodotto dell'Academy dei 'Blues' per restituire ossigeno e spessore ad una mediana che, nei prossimi giorni, perderà Sandro Tonali, in procinto di passare al Newcastle United.