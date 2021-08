Calciomercato Milan – L’obiettivo è cedere Conti e Castillejo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero proverà a cedere Castillejo e Conti per poi muoversi in entrata

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan entro la fine del calciomercato vorrebbe acquistare un trequartista e un'ala destra per completare la rosa. Per farlo, però, c'è bisogno di cedere. Dopo Hauge, Colombo e Caldara potrebbero partire infatti Conti e Castillejo. Dalle loro cessioni il club potrebbe ricavare circa 15 milioni, anche se al momento non sono arrivate offerte concrete. Attenzione anche al futuro di Rade Krunic: Pioli lo stima molto, tuttavia su di lui non ci sono veti per la partenza. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto