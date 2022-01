Calciomercato Milan – L’interesse per Mattia Viti è concreto | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'interesse del Milan per Mattia Viti dell'Empoli sarebbe concreto

Il Milan, dopo aver perso per il resto di questa stagione Simon Kjaer, dovrà fare a meno anche di Fikayo Tomori. Il difensore inglese si è sottoposto ad un intervento al menisco e non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per circa un mese. Urgono, dunque, movimenti sul mercato per rinforzare il reparto difensivo.

Tanti nomi sono stati accostati al Milan, tra cui anche quello di Mattia Viti. Il giovane difensore dell'Empoli avrebbe attirato l'interesse di Paolo Maldini, il quale di difensori bravi se ne intende eccome visto i recenti colpi in entrata dei rossoneri. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Diavolo è al lavoro per capire se provare l'affondo in vista della prossima stagione.

In ogni caso, tra l'Empoli e il club di via Aldo Rossi gli ottimi sono buoni visti gli affari degli ultimi anni tra i due club. Sul classe 2000, però, ci sono anche Atalanta, Fiorentina e Napoli.

