Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Ecco l’offerta PSG per Kessié”

Franck Kessié non ha rinnovato con il Milan nel calciomercato estivo. Andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. PSG pronto a tutto

Daniele Triolo

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan non ha rinnovato il contratto di Franck Kessié. Sono andati in scena un paio di incontri tra George Atangana, suo manager, e Frederic Massara, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. Le parti, però, sembrano essere piuttosto distanti: tra domanda e offerta c'è, al momento, una forbice ampia.

Il Milan dovrà alzare un po' la sua proposta contrattuale (attualmente 5,5 milioni di euro netti per il primo anno); il giocatore dovrà fare un passo verso il club rossonero, scendendo dalle sue richieste economiche (attualmente 7 milioni di euro netti a stagione). Magari rispettando la promessa fatta oltre un mese fa, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', quando urlò ai quattro venti che avrebbe rinnovato senza problemi.

Nel frattempo, però, Atangana ha giocato un po' al rialzo con il Milan perché in questo periodo ha ricevuto importanti offerte economiche per il suo assistito (oltre che proposte di alte commissioni per lui) da Tottenham e Liverpool, top club di Premier League. Secondo quanto riferito, però, ieri sera a 'TeleLombardia' dal collega Davide Russo De Cerame, c'è un'altra grande società europea che starebbe facendo vacillare l'integrità morale di Kessié.

Si tratta del 'solito' PSG. I parigini, dopo aver portato via Gianluigi Donnarumma a parametro zero dal Milan, vogliono provare a fare il colpo con Kessié nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista ivoriano, infatti, sarà libero dal Milan a partire dal prossimo 1° luglio 2022. L'offerta della squadra campione di Francia in carica sarebbe quella di un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, per un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. Totale 10 l'anno. Il Diavolo pareggerà mai tale proposta o perderà anche il suo numero 79 senza incassare un euro? Milan, Gazidis ha fatto il punto sul mercato e sugli sponsor >>>