Calciomercato Milan – Difesa, ultimo tentativo con il Lille per Botman

Sven Botman, difensore del Lille, è un obiettivo di calciomercato del Milan. La dirigenza farà di tutto per cercare di portarlo a gennaio

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha evidenziato come mister Stefano Pioli si aspetti, da qui alla fine della sessione invernale, un difensore centrale. Il Diavolo, infatti, ha l'esigenza di sostituire l'infortunato Simon Kjær e, al momento, non dispone neanche di Fikayo Tomori .

Secondo il quotidiano torinese, Paolo Maldini e Frederic Massara faranno di tutto, fino all'ultimo giorno, per provare a portare subito Sven Botman a Milanello . Classe 2000 , difensore centrale olandese di proprietà del Lille , è l'obiettivo numero uno del club di Via Aldo Rossi nonostante l'elevato costo del cartellino.

Del possibile trasferimento di Botman in rossonero ne stanno parlando i vertici di Lille e Milan, le rispettive proprietà, affinché si possa concretizzare. Il Milan vorrebbe già a gennaio. Se, però, non sarà possibile, cercherà di bloccare Botman per il prossimo calciomercato estivo. Lo stesso potrebbe essere fatto con il brasiliano Gleison Bremer del Torino. Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>