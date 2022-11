Calciomercato Milan – Il Lecce riscatterà Colombo, ma il Diavolo…

Dopo i prestiti in Serie B con le maglie di Cremonese e Spal, Lorenzo Colombo si è messo in gioco in Serie A, trasferendosi al Lecce nel calciomercato estivo. Il Milan ha mandato il classe 2002 a giocare in prestito, ma ha concesso un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro . Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' il club giallorosso ha già deciso di esercitarlo alla fine di questa stagione, ma attenzione alla volontà dei rossoneri.

Il Milan non ha perso il controllo su Colombo

Il Milan ha conservato, infatti, un contro-riscatto a 3,5 milioni per non perdere completamente il controllo sul proprio calciatore. Appuntamento tra qualche mese per capire come andranno le cose.