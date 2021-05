Calciomercato Milan – Leao ora può partire: la richiesta dei rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, attaccante portoghese, può essere sacrificato per arrivare a Dusan Vlahovic

Il Milan, nel corso del prossimo calciomercato estivo, può far partire Rafael Leao. Lo ha sottolineato 'calciomercato.com'. L'attaccante portoghese, classe 1999, è giunto in rossonero nell'estate 2019 dal Lille in cambio di 23 milioni di euro e il cartellino del difensore Tiago Djaló, valutato 5.

In queste due stagioni non ha fatto, però, il salto di qualità che ci si aspettava. Ha segnato 6 gol e fornito 6 assist in 29 gare di Serie A, ma difetta clamorosamente in continuità e consistenza. Motivo per cui, dunque, il Milan potrebbe sacrificarlo per avere i fondi necessari all'acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.

Vendere Leao per fare cassa, quindi, sarebbe la nuova idea del Milan. Ma chi può acquistarlo nel prossimo calciomercato? Sono due, in particolare, le società interessate al calciatore cresciuto nello Sporting Lisbona e sono entrambe in Premier League. Una è il Wolverhampton, nei cui affari è coinvolto il procuratore lusitano Jorge Mendes.

L'altra è l'Everton di Carlo Ancelotti che, nel caso in cui approdasse in Europa League, vorrebbe provare a prendere il portoghese. Il Milan, per cedere il suo numero 17, però, ascolterà soltanto offerte superiori ai 35-40 milioni di euro. Vedremo se 'Wolves' o 'Toffees', eventualmente, accontenteranno le esigenze del Diavolo. Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>