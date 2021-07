Calciomercato Milan – Leao è cedibile: Wolverhampton in pole position

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao può partire in caso arrivasse un'ottima offerta. Jorge Mendes cerca una sistemazione

Il Milan può privarsi di Rafael Leao in questa sessione estiva di calciomercato. Si fanno sempre più insistenti, infatti, tanto in Italia quanto all'estero, i 'rumors' che vorrebbero Leao in uscita in presenza di un'offerta consona all'indubbio valore del calciatore portoghese.

Sembra che Jorge Mendes, procuratore di Leao, abbia ricevuto dal Milan mandato per trovare una nuova sistemazione per il suo assistito. A patto, però, che il potente agente lusitano faccia pervenire, sulla scrivania di Paolo Maldini e Frederic Massara, una proposta economica importante per il numero 17.

Mendes vanta buoni uffici con gli inglesi del Wolverhampton, ai quali ha appena 'piazzato' Francisco Trincao dal Barcellona per 31 milioni di euro. E proprio con i 'Wolves' l'agente avrebbe imbastito i primi, seri colloqui per parlare di Leao. Sembra che la compagine del 'Molineux' sia pronta ad investire, per Leao, ben 25 milioni di euro più 3 di bonus.

Il calciatore, che il Milan ha pagato due stagioni fa al Lille la stessa cifra, comprensiva del cartellino di Tiago Djaló, oggi pesa nel bilancio rossonero per poco meno di 17 milioni di euro. Pertanto, cedendolo a 28 milioni di euro il Diavolo realizzerebbe una plusvalenza superiore ai 10 milioni di euro. Mica male per un ragazzo che fa fatica ad esplodere.

Sullo sfondo, per Leao, secondo quanto ha poi aggiunto 'calciomercato.com', ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Il quale, però, in questi giorni è impegnato a finalizzare l'acquisizione di Donyell Malen dal PSV Eindhoven.