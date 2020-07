Calciomercato Milan – Le parole di Zidane sul futuro di Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Luka Jovic sarà ancora al Real Madrid? Ne ha parlato oggi Zinedine Zidane, il quale ha riferito: ” Non è felice per questa situazione e per gli infortuni che ha avuto. Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci a riguardo, vedremo come andrà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore”.

Jovic nei giorni scorsi è entrato a contatto con un amico poi risultato positivo al coronavirus. Dall’ultimo tampone fatto, risulta negativo, ma resta in isolamento. Questo quanto riferito da Zidane: “Non vogliamo rischiare e quindi non sarà con noi, anche se spero che torni presto”.

Luka Jovic piace molto a Ralf Rangnick, che lo vorrebbe come punta di riferimento nella prossima stagione. I contatti tra Milan e Real Madrid sono continui: possibile un’intesa sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto. Poi bisognerà trovare l’accordo con il serbo relativamente all’ingaggio, visto che Jovic guadagna ben 5 milioni netti all’anno. Ma quello sarà un ‘problema’ secondario.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>