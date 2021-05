Calciomercato Milan – Laxalt torna alla base: niente riscatto dal Celtic

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Diego Laxalt non verrà riscattato dal Celtic: l'uruguayano tornerà nuovamente al Milan

Diego Laxalt non continuerà la sua avventura al Celtic. La squadra scozzese, dopo aver chiuso al secondo posto in campionato alle spalle dei rivali del Rangers campioni, hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto dal Milan per l'esterno uruguayano. L'ex Genoa, dunque, tornerà in quel di Milanello, anche se molto probabilmente la dirigenza rossonera lavorerà per una cessione a titolo definitivo. Donnarumma lascia il Milan: ecco i veri motivi dell'addio.