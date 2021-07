Calciomercato Milan – Laudisa: “Zenit, un alleato nella corsa a Vlasic”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della vicenda Nikola Vlasic

Laudisa sottolinea come Vlasic sia molto contento dell'eventuale trasferimento al Milan: "Data a Brahim Diaz la maglia numero 10, il Milan sta ancora cercando di sostituire Hakan Calhanoglu. Questo lo sa bene Nikola Vlasic, che al CSKA Mosca sta mordendo il freno. Si è allenato qualche giorno senza il sorriso, perché ha in testa il Milan. Sa che il via Aldo Rossi lo attendono". Laudisa poi prosegue: "C’è un problema però, quello economico. Il Milan lo vorrebbe in prestito, mentre il CSKA vorrebbe 30 milioni."