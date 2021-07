Calciomercato Milan – Laudisa: “Ballo-Touré in via di definizione”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Carlo Laudisa parla di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Monaco. Sta arrivando in rossonero!

Secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Laudisa per 'La Gazzetta dello Sport', il Milan sta per chiudere un altro acquisto di calciomercato dalla Francia. Sono, infatti, in via di definizione le trattative con il Monaco per il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré.