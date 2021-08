Calciomercato Milan – Krunic, interesse dello Spezia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Rade Krunic, centrocampista in rossonero potrebbe essere ceduto. Lo Spezia è sul bosniaco

Il Milan, per muoversi in entrata, ha bisogno di concretizzare qualche cessione oltre quella di Hauge. Tra i partenti potrebbe esserci Rade Krunic. il bosniaco è apprezzato da Pioli, che lo considera un vero jolly, ma non c'è ovviamente nessun veto in caso di offerte importanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ci sarebbe un interesse da parte dello Spezia. Vedremo se la cosa si concretizzerà nei prossimi giorni. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto