Calciomercato Milan – Krunic aspetta una chiamata per il rinnovo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Rade Krunic, centrocampista bosniaco, è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e può prolungarlo

Il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, può rinnovare il contratto di Rade Krunic oltre che quelli di Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao. Il giocatore ed il suo procuratore sono in attesa di una chiamata dal club di Via Aldo Rossi per avviare i negoziati concretamente.