Calciomercato Milan – Kolo Muani piace, ma adesso non è una priorità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Randal Kolo Muani, attaccante in scadenza con il Nantes, piace ai rossoneri e non soltanto

Il Milan ha inserito Randal Kolo Muani tra i suoi obiettivi di calciomercato . L'attaccante del Nantes , classe 1998 , autore di 7 gol e 3 assist in 18 gare di Ligue 1 finora, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno e, pertanto, potrebbe essere preso a parametro zero.

Al Milan, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Kolo Muani piace e vorrebbe prenderlo, per l'appunto, per la prossima stagione. I rossoneri, però, potrebbero provare ad anticipare la concorrenza (in particolare quella dell'Eintracht Francoforte in Bundesliga), chiudendo il suo acquisto ora, a gennaio, con sei mesi di anticipo.