Calciomercato Milan – Kessie via: il futuro si chiama Pobega

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie difficilmente rinnoverà con i rossoneri. Pobega è pronto a sostituirlo

Come viene riportato da Tuttosport, uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. La distanza tra domanda e offerta è pero alta, e dunque Maldini e Massara iniziano a pensare a dei possibili sostituti. La soluzione, in realtà, potrebbe essere già in casa: Tommaso Pobega, in prestito al Torino, sta avendo infatti una crescita esponenziale.