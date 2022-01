Calciomercato Milan – Kessie non interessa più al PSG

Kessie, che potrebbe lasciare il Milan in questo o nel prossimo calciomercato, non è più nel mirino del PSG, a quanto pare.

Le notizie di calciomercato che riguardano il Paris Saint-Germain sembrano fare contenti i tifosi del Milan, che pare possano sperare ancora nella permanenza di Franck Kessie, ma non solo. Anche gli altri due top club italiani, Inter e Juventus, sorridono. Il motivo è che il club parigino ha messo nel mirino Conor Gallagher, inglese classe 2000 del Crystal Palace, in prestito dal Chelsea, che lo valuta 22 milioni. Un suo acquisto ovviamente porterebbe il PSG a mollare Kessie e Marcelo Brozovic, croato classe 1992 dell'Inter anch'egli in scadenza. I bianconeri sorridono invece perché aumentano le possibilità di rivedere Paul Pogba in bianconero. Il francese classe 1993 si libererà pure a parametro zero dal Manchester United e ora gli juventini sperano. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>