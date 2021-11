Calciomercato Milan – Kessié nella lista del Tottenham di Conte

Franck Kessié potrebbe sbarcare al Tottenham nella prossima stagione. Antonio Conte, infatti, avrebbe già voluto portarlo all'Inter nel 2019

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Tottenham, che sarà affidato alla conduzione tecnica di Antonio Conte, avrebbe messo nuovamente nel mirino Franck Kessié per la prossima estate. Il centrocampista del Milan, classe 1996, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 con il club rossonero. E sembra orientato a lasciare i rossoneri a parametro zero a fine stagione.

Per la 'rosea', i dialoghi tra gli 'Spurs' e l'entourage di Kessié sarebbero in fase molto avanzata, dopo i primi approcci arrivati nella sessione estiva di calciomercato. Il Tottenham di Conte, dunque, sarebbe in primissima fila per portarsi a casa l'ivoriano. Il quale, a Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, ha chiesto ben 8 milioni di euro netti a stagione per apporre la sua firma su un nuovo contratto.

Certo, gli 'Spurs' dovranno fare i conti con il PSG, da tempo sulle tracce di Kessié. Ma l'effetto Conte potrebbe far propendere il piatto della bilancia in favore della società di Daniel Levy. Conte, infatti, non va dimenticato, è un grande estimatore di Kessié ed avrebbe voluto portarlo già all'Inter nel 2019. Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>