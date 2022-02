Calciomercato Milan – Kessié, tutta la verità sul futuro entro un mese

Franck Kessié lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista ivoriano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno

Dovrebbe potrebbe, dunque, finire Kessié? La certezza è che lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. L'altra certezza è che, al momento, il Barcellona sembra essere il club maggiormente interessato al suo cartellino. Per 'calciomercato.com', per ora, siamo ai dialoghi e non c'è nulla di troppo avanzato. C'è, però, il gradimento di Kessié per la società blaugrana e per la società iberica .

Kessié deciderà il proprio futuro professionale entro un mese. Non è affare fatto i catalani ma, senza dubbio, la società presieduta da Joan Laporta pare in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. 'Calciomercato.com', però, ha anche avvisato come su di lui ci sia l'interesse di una big in Premier League che potrebbe spostare gli equilibri, facendo cambiare la situazione da qui a 30 giorni. "Kessie come Donnarumma, i valori non esistono più!". Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex Milan Ruben Buriani