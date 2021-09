Calciomercato Milan – Kessié flirta con il PSG e si allontana ancora

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non dovrebbe rinnovare il contratto. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan rischia di perdere Franck Kessié a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Ne è fermamente convinta 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il flirt, infatti, con il PSG sta pericolosamente allontanando Kessié dal Milan, club in cui gioca dal 2017 e che lo sta valorizzando tantissimo in queste ultime due stagioni.

A quasi 25 anni, Kessié aspira, secondo la 'rosea', ad un salto di qualità complessivo. Sia per le ambizioni tecniche sia, naturalmente, per quanto riguarda i riscontri economici. Due settimane fa il Milan ha proposto al suo centrocampista un nuovo contratto. Cinque anni, fino al 30 giugno 2026, da 6,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Cifra che triplica, di fatto, l'attuale ingaggio dell'ivoriano in maglia rossonera (2,2 milioni di euro netti all'anno).

Kessié, però, per rinnovare con il Milan ed evitare di cambiare squadra nel calciomercato estivo 2022, vuole uno stipendio di 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus: in pratica, lo stesso ingaggio messo sul piatto dal PSG di Leonardo, pronto a rilevarlo non appena il calciatore si sarà svincolato dal club rossonero. Esattamente come ha fatto, in questa stagione, con Gianluigi Donnarumma.

Il Milan, che era partito offrendo a Kessié uno stipendio di 4 milioni di euro netti all'anno, ha sempre modificato la sua proposta, alzandola di continuo. Nel corso di questi mesi il club di Via Aldo Rossi ha spesso incontrato George Atangana, manager del centrocampista ivoriano. Ma il dialogo tra le parti è subito parso in salita. Nonostante, dunque, le dichiarazioni rilasciate da Kessié oltre un mese fa ("Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto: firmo a vita con il Milan"), tutto sta andando in un'altra direzione.

Evidentemente, ha concluso la 'rosea', Kessié ha ormai altro per la testa. E non è certo il rinnovo di contratto con il Diavolo.