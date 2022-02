Calciomercato Milan – Cinque club interessati a Franck Kessié | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, cinque squadre avrebbero puntato gli occhi su Franck Kessié, calciatore in scadenza con il Milan

Inutile girarci troppo intorno: a meno di clamorosi colpi di scena, Franck Kessié lascerà il Milan al termine di questa stagione. Il centrocampista ivoriano è in scadenza a giugno e, diversamente da quando detto da lui stesso in estate, non rinnoverà il suo contratto con il Diavolo. Una situazione che non fa felice la dirigenza né la dirigenza di via Aldo Rossi, né tutto il popolo milanista. Se può far felice qualcuno, invece, potrebbero essere i grandi club internazionali che potrebbero approfittare di questa sua situazione e acquistare Kessié a parametro zero.