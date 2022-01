Calciomercato Milan – Kerkez, ufficiale il suo trasferimento all’AZ Alkmaar

Milos Kerkez è un nuovo calciatore dell'AZ Alkmaar: ecco il comunicato e le prime foto dell'ex terzino del Milan con la nuova maglia

Milos Kerkez non è più un calciatore del Milan. Il terzino classe 2003 ha deciso di lasciare i rossoneri per trasferirsi in Olanda, nell'AZ Alkmaar. Molto probabilmente l'ex rossonero giocherà nella prima squadra olandese, la quale ha già pubblicato le prime foto del giocatore con la nuova maglia. Questo, intanto, il comunicato ufficiale apparso sul sito del club: "L'AZ ha ingaggiato Milos Kerkez sabato pomeriggio. Il 18enne serbo ungherese viene subito rilevato dalla superpotenza italiana AC Milan e firma un contratto ad Alkmaar fino a metà 2026. Il difensore di fascia sinistra giocherà con la maglia numero 26". Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.