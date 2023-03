Calciomercato Milan – Occasione Keita: nessun contatto per il rinnovo

Il centrocampista Naby Keita non sta avendo nessun contatto con il Liverpool per il rinnovo e può essere un occasione per il Milan

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane spicca senza dubbio quello di Naby Keita . Il centrocampista del Liverpool , infatti, sembrerebbe essere finito nel mirino del Diavolo da diverso tempo come possibile operazione per giugno. E a tal proposito ci sarebbero delle novità interessanti.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter, infatti, non ci sarebbero al momento contatti in corso tra Naby Keita e il Liverpool per discutere del rinnovo. Il che significa che molto probabilmente il mediano dei Reds si libererà a zero a giugno. L'unico ostacolo per il Milan al momento sembrerebbe essere rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che in Inghilterra percepisce circa 7,5 milioni di euro, fuori dalla portata dei rossoneri.