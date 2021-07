Calciomercato Milan – Kaio Jorge vuole l’Italia: le ultime

Il Milan è sempre al lavoro con il Santos per trovare l'accordo per il trasferimento di Kaio Jorge in rossonero: le ultime sulla trattativa

Carmelo Barillà

Il Milan è sempre al lavoro con il Santos per trovare l'accordo per il trasferimento di Kaio Jorge in rossonero durante questa sessione di calciomercato. L'attaccante brasiliano, classe 2002, andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ecco perché il 'Peixe' sembra essersi ammorbidito nelle ultime ore ed aver abbassato le pretese.

Kaio Jorge, riporta 'TMW', vorrebbe trovare una soluzione definitiva già durante la sessione estiva, perché non vorrebbe lasciare il Santos a parametro zero dopo esserci cresciuto. Il Milan ha fatto un'offerta di 5 milioni di euro per il suo cartellino. La squadra dello stato di San Paolo ne chiede 10, ma è disposta ascendere fino a 7.

Su Kaio Jorge c'era anche il Napoli, che però si è defilato viste le difficoltà a cedere Andrea Petagna. Il Milan è pronto ad affondare il colpo decisivo, ma le commissioni da pagare agli agenti del calciatore potrebbero rappresentare un ostacolo. Certo è che i rossoneri non vogliono farsi sfuggire quello che è destinato a diventare il futuro attaccante della Seleçao.