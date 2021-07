Calciomercato Milan – Kaio Jorge sempre nel mirino

Continua la caccia del Milan sul calciomercato a Kaio Jorge. Il giovane attaccante può arrivare a basso costo. Le ultime.

Come ormai ben noto, il Milan sul calciomercato ha intenzione di prendere almeno altri due centravanti, di cui uno più giovane, e in questo senso piace molto Kaio Jorge. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, l'arrivo di Olivier Giroud, francese classe 1986, dal Chelsea, non esclude un nuovo colpo in attacco. Anzi, è molto probabile che, dopo l'esperienza, ora si cerchi un po' di freschezza. Il brasiliano del 2002 sarebbe l'ideale: un talento da far crescere con calma. Il suo contratto con il Santos scadrà a dicembre e il Milan può accordarsi a zero già da ora o pagare per averlo subito. La clausola da 77 milioni ha ovviamente perso valore. Bisogna solo fare attenzione alla concorrenza. Intanto ecco le top news di oggi per il mercato rossonero >>>