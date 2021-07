Calciomercato Milan – Kaio Jorge può arrivare subito: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, attaccante in scadenza di contratto con il Santos, in Italia già quest'estate?

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, prova a bruciare la concorrenza su Kaio Jorge. Il Diavolo ha deciso di anticipare i tempi del suo arrivo, inizialmente previsto per il mercato invernale, portando subito a Milano l'attaccante brasiliano, classe 2002.

Kaio Jorge, il cui contratto con il Santos scadrà il prossimo 31 dicembre, è dunque l'obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco dopo l'acquisto di Olivier Giroud. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi vuole regalare al tecnico Stefano Pioli una squadra più completa e competitiva possibile in ogni reparto. Dovrà affrontare al meglio Serie A e Champions League.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, hanno già un accordo verbale con l'entourage di Kaio Jorge per il suo sbarco in rossonero nel gennaio 2022. Il giovane attaccante brasiliano non vuole perdere l'occasione di indossare la maglia di quel Milan portata, con onore, da tanti suoi illustri connazionali.

Il Milan, dunque, forte del patto con il ragazzo, sta cercando di portarlo sin da ora a 'San Siro'. Il Santos, secondo quanto scrivono in Brasile, sta cominciando a cedere: in difficoltà economica e consapevole di perdere Kaio Jorge a parametro zero tra qualche mese, il 'Peixe' è sceso dalla sua iniziale richiesta di 10 milioni di euro.

Per il quotidiano romano, se le pretese del Santos scendessero fino a 3-4 milioni di euro, il Milan prendere subito Kaio Jorge. In caso contrario, aspetterebbe il prossimo inverno, pagando soltanto le commissioni ai suoi agenti. Sono due opzioni, entrambi valide.

L'accelerata per vestire subito Kaio Jorge con la maglia del Milan in questo calciomercato c'è stata. Resta, ora, da limare la distanza con il club dello stato di San Paolo e vedere se si può giungere ad un accordo. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti. Ha parlato Tonali: le sue parole tra Scudetto, Champions e Nazionale >>>