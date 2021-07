Calciomercato Milan – Juventus, sì di Kaio Jorge: sarà bianconero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge ormai va verso la Juventus. I bianconeri trattano per portarlo subito in Italia

Daniele Triolo

Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan, si è promesso alla Juventus. E adesso il club bianconero tratterà con il Santos, che ne detiene il cartellino, sebbene soltanto fino al prossimo 31 dicembre, per anticipare i tempi del suo tesseramento anziché aspettare gennaio 2022, quando sarà svincolato.

Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Alla Continassa, infatti, forti del gradimento del giovane centravanti brasiliano, classe 2002, stanno cercando una transazione con Andres Rueda, Presidente della società di San Paolo. L'intesa, infatti, potrebbe essere vantaggiosa per tutti. La Juventus avrebbe subito a disposizione il vice di Álvaro Morata, il Santos non lo perderebbe a parametro zero, il giocatore avrebbe modo di ambientarsi in Italia con calma.

L'agente di Kaio Jorge, Giuliano Bertolucci, si trova ora in Brasile per guidare la 'trattativa a distanza' tra Juventus e Santos. Non c'è ancora un accordo sulle cifre, ma cresce l'ottimismo per il felice esito dell'operazione. Il direttore generale bianconero, Federico Cherubini, forte del sì del giocatore, non vorrebbe andare oltre il semplice indennizzo ai brasiliani. Si parla di un paio di milioni di euro.

Anche il Santos, ormai, è entrato nell'ottica delle idee di non poter incassare quei 10 milioni di euro che tanto avrebbe voluto. Però, spera ancora di ottenerne almeno la metà. Quindi 5. Kaio Jorge, in bianconero, sarebbe l'unico centravanti 'classico' a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Per 'Tuttosport' questo è il fattore che gli ha fatto scegliere la Juventus invece del Milan: in rossonero, infatti, avrebbe avuto davanti Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.