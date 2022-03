Calciomercato Milan – Occhi sul possibile erede di Rafael Leao

Rafael Leao potrebbe essere oggetto dei desideri di molte squadre nella prossima finestra di calciomercato. Ecco il possibile sostituto

Le grandi prestazioni offerte da Rafael Leao con la maglia del Milan hanno attirato diverse squadre in chiave calciomercato. I rossoneri faranno di tutto per provare a trattenere l'attaccante portoghese, per altro vicino al rinnovo di contratto, ma in caso contrario avrebbero già trovato l'erede.

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, pare che il Milan abbia messo gli occhi su Moussa Diaby, esterno offensivo del Bayer Leverkusen che in stagione ha siglato 15 gol e 9 assist in 30 presenze. Numeri da grande giocatore per un ragazzo, classe 1999, passato per altro da Crotone e sbocciato ora in Bundesliga.