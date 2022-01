Calciomercato Milan – Inter in pole per Álvarez. Ma occhio al Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julián Álvarez sembra essere vicino all'Inter. Ma i rossoneri sono pronti al contropiede vincente

Daniele Triolo

Julián Álvarez al centro di un derby di calciomercato tra Inter e Milan? È quanto potrebbe avvenire in questo mese di gennaio secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Con 24 gol e 18 assist negli ultimi mesi con il River Plate, Álvarez si è imposto all'attenzione di pubblico ed addetti ai lavori. 'El Pais' lo ha appena indicato come miglior giocatore del 2021 in Sudamerica.

Naturale che lo vogliano tutti, a maggior ragione perché il suo contratto scadrà il 31 dicembre di quest'anno e perché, nell'accordo tra Álvarez e i 'Millonarios' di Buenos Aires è prevista una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. La 'guerra', dunque, per avere il suo cartellino, sarà sull'ingaggio che i vari club interessati offriranno all'attaccante argentino e non sulla cifra da versare al suo attuale club.

La 'rosea' ha ricordato come Fernando Hidalgo, procuratore di Álvarez, sia in arrivo a Milano (anche se ha in programma anche dei blitz a Londra e Madrid). Nella testa del ragazzo c'è quella di andare a crescere in un ambiente di primo piano e la Serie A italiana ha i requisiti per il salto di qualità che lui richiede. L'Inter si è mossa per tempo su Álvarez, inviando anche Dario Baccin, braccio destro del direttore sportivo Piero Ausilio, in Argentina per incontrarlo.

L'asta per lui, ad ogni modo, vede protagoniste società importanti con budget elevati. L'Inter è convinta di avere assunto una posizione di vantaggio, ma occhio al possibile 'contropiede' di calciomercato del Milan su Álvarez. Anche il Diavolo, infatti, ha tessuto contatti importanti per il giocatore negli ultimi mesi e non è detto che non vada a segno il suo ultimo tentativo.